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"بسبب سوء تفاهم عميق".. المغرب يقطع علاقاته المؤسساتية مع ألمانيا

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"بسبب سوء تفاهم عميق".. المغرب يقطع علاقاته المؤسساتية مع ألمانيا "بسبب سوء تفاهم عميق".. المغرب يقطع علاقاته المؤسساتية مع ألمانيا

مصراوي Masrawy

09:48 م الإثنين 01 مارس 2021

وكالات:

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، تعليق جميع آليات التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط، والمنظمات ومنظمات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة بسبب ما وصفته بـ"سوء التفاهم العميق" مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المغرب، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "هسبريس" المغربية.

وأكدت الصحيفة أنه "بشكل مفاجئ، أعلنت المملكة المغربية تعليق جميع آليات التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية المانحة".

وأضافت أن "مراسلة وجهها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، إلى سعد الدين العثماني، رئيس المغربية، وأيضا إلى أعضائها، كشفت أن هذا القرار جاء بسبب سوء التفاهم العميق مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة المغربية".

ووفقا للصحيفة المغربية "ودعا بوريطة في المراسلة، القطاعات الحكومية الوزارية المغربية إلى وقف أي اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية وكذلك منظمات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة".

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