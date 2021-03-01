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​وزير الأوقاف: الإعداد لأكبر قافلة دعوية للواعظات إلى جنوب سيناء

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​وزير الأوقاف: الإعداد لأكبر قافلة دعوية للواعظات إلى جنوب سيناء ​وزير الأوقاف: الإعداد لأكبر قافلة دعوية للواعظات إلى جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

09:49 م الإثنين 01 مارس 2021

(مصراوي):

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه يجري الإعداد لأكبر قافلة دعوية للواعظات خارج القاهرة الكبرى، حيث تضم القافلة عشر واعظات لجميع المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة، على مدار خمسة أيام كاملة، تجوب مناطق طابا، والطور، وشرم الشيخ، وسانت كاترين، ودهب، ووادي فيران وغيرها، قصد نشر الوعي المستنير و مفاهيم الولاء والانتماء الوطني، إلى جانب ترتيب عدد من اللقاءات التثقيفية خلال احتفالات المحافظة بذكرى رفع العلم على طابا.

وبحث وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء خالد فوده، اليوم الإثنين، التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية بمناسبة ذكرى رفع العلم على طابا، وترتيب لقاءات متعددة لواعظات الأوقاف في طابا ونويبع وكاترين والطور وشرم الشيخ وعدد من الوديان لمدة خمسة أيام.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن مباحثاته مع محافظ جنوب سيناء تناولت بحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية بمناسبة رفع العلم على طابا ، ومنها : إتمام أعمال مسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم ، وذلك في إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية حيث تجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم ، ليتم تكريم الأوائل خلال احتفال محافظة جنوب سيناء بذكرى رفع العلم على منطقة طابا.

وأشار وزير الأوقاف، إلى افتتاح ثلاثة مساجد بالمحافظة، منها مسجدان جديدان، (إحلال وتجديد) وآخر بعد صيانته وتطويره تطويرًا كاملاً، وهو مسجد السلام بمدينة الطور، حيث تنقل منه (بإذن الله تعالى) شعائر صلاة الجمعة الموافق 19 مارس الجاري، وذلك إضافة إلى لقاء تثقيفي تحت عنوان: (سيناء في القلب) بالمشاركة بين المحافظة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحضور واعظات الأوقاف وطلاب جامعة الملك سلمان وطلاب المدارس الثانوية.

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