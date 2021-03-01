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ممثل الصحة للنواب: 40 مليون جرعة لقاح كورونا تصل تدريجيًا

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ممثل الصحة للنواب: 40 مليون جرعة لقاح كورونا تصل مصر تدريجيًا ممثل الصحة للنواب: 40 مليون جرعة لقاح كورونا تصل تدريجيًا

مصراوي Masrawy

09:06 م الإثنين 01 مارس 2021

(مصراوي):

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلب إحاطة مقدم من الدكتور محمود أبو الخير، وكيل اللجنة، بشأن عدم توفر لقاح ، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة فرحة الشناوي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة السلالات المتحورة لفيروس كورونا، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة سارة النحاس، بشأن موقف الوزارة من حل أزمة إثبات سبب الوفاة بفيروس الكورونا في شهادات الوفاة، بحضور الدكتور محمد حسان مساعد وزير الصحة.

وتساءل النائب محمود أبو الخير، عن تأخر وصول اللقاحات والطرق المتبعة من الوزارة وأولويات إعطاء اللقاح للمواطنين، وعقب ممثل وزارة الصحة، بتأكيده التعاقد مع الاتحاد الدولي للأمصال على 40 مليون جرعة من لقاحات كورونا ستصل تدريجيا خلال الفترة المقبلة، بخلاف 460 ألف جرعة وصلت مصر مؤخرًا، وطلب النواب، سرعة منح جرعات اللقاح للمواطنين وتجهيز أكثر من مركز بكل محافظة لمنح اللقاح للمواطنين للتيسير عليهم.

كما أوصت لجنة الشئون الصحية، بتخصيص رقم آخر لتلقي الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا بجانب رقم 105 لكثرة انشغاله بسبب الضغط الكبير عليه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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