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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم؛ لمتابعة مستجدات العمل في مشروع الإسكان البديل، ومُجمع الخدمات الحكومية بالوحدات المحلية القروية، التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب الموقف التنفيذي لمشروع " ممشى أهل مصر"، ومشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى التوصل إلى اتفاق على نموذج موحد للإسكان البديل، وكذلك لمبنى مجمع الخدمات بالوحدات القروية، مؤكدًا ضرورة دفع العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والإسراع بمعدلات التنفيذ؛ سعيًا لبدء تشغيل هذه المشروعات وفق الإطار الزمني المخطط لهذه المبادرة.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع عرض عدد من النماذج المقترحة لمشروعات الإسكان، كما تم استعراض ما طرأ من مستجدات للموقف التنفيذي الخاص بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وبدء تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية؛ حيث تم التنويه إلى استمرار التنسيق بشأن استلام قطع الأراضي، التي تدخل في المرحلة العاجلة، والتي تضم 14 محافظة، والإشارة كذلك لبدء العمل في 32 موقعًا من المواقع التي تم تحديدها لتنفيذ الوحدات السكنية بها، ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بما يشمله من وحدات سكنية يصل عددها إلى 128439 وحدة، ضمن مبادرة الرئيس "سكن كل المصريين"، إلى جانب استمرار العمل، في الوقت نفسه، في حصر الأراضي الفضاء المقترحة لمشروعات الإسكان في المحافظات.

وقال المتحدث الرسمي: "تم خلال الاجتماع أيضًا تقديم بعض المقترحات الخاصة بإقامة مجمعات الخدمات الحكومية، المقرر إنشاؤها في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ وفي ضوء ذلك تم طرح تصور لمكونات هذه المجمعات؛ يشتمل على إقامة مركز تكنولوجي، وسجل مدنيّ، ومكاتب للشهر العقاري، والتموين، والبريد، إلى جانب وحدة محلية ومجلس محلي، ووحدة للتضامن الاجتماعي، إلى جانب استعراض عدد من النماذج المقترحة للمنازل القروية ومشتملاتها، المخطط تنفيذها، والأسواق الحرفية التجارية، ومراكز الشباب، ونقاط الإسعاف.

وأضاف المتحدث الرسمي: اطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع كذلك على الموقف التنفيذي لمشروع "ممشى أهل مصر"، حيث تم التنويه إلى أن نسبة الإنجاز الكلية للأعمال بالمرحلة الأولى بلغت 99%، وتضم هذه المرحلة: ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4.7 كم، و5 مطاعم، و5 كافتيريات، و62 محلا تجارياً، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، و3 مدرجات بإجمالي أطوال 315 متراً وتسع 1240 فرداً، ومسرحا بمساحة 275 م2 ويسع 772 فرداً، بجانب أعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية، كما تم إحاطة رئيس الوزراء بمعدلات إنجاز المرحلة الثانية من المشروع والتي يبلغ طوله 3.2 كم.