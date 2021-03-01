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رئيس قطاع الجودة بالتعليم: طلاب ثانوي تمكنوا من الدخول للامتحانات بنسبة 99.9%

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رئيس قطاع الجودة بالتعليم: طلاب ثانوي تمكنوا من الدخول للامتحانات بنسبة 99.9% رئيس قطاع الجودة بالتعليم: طلاب ثانوي تمكنوا من الدخول للامتحانات بنسبة 99.9%

مصراوي Masrawy

09:03 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

قال محسن عبدالعزيز، رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، إن تم تحقيق التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإنجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية بالثانوية العامة، لافتًا إلى أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي سبق وأشار إبان ظهور بعض المشكلات لدى طلاب الصف الأول والثاني الثانوي أنه تم التنسيق مع الاتصالات وحل بعض المشكلات التقنية وتنظيم الأمور.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة النائب أحمد بدوي والتي فتحت خلالها ملف سقوط السيستم الخاص بأداء امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي في أول أيام إجرائها، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وبحضور الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

وأضاف عبدالعزيز، أن نسب تمكن الطلاب اليوم من أداء الامتحانات وصلت إلى 99.9 % و0.1% لم يتمكنوا بسبب أخطاء لدى الطلاب مثل "الباسورد" وغيرها، منوهًا إلى أن طلاب أولى وثانية ثانوي هم طلاب نقل وامتحانات نصف العام لا يوجد فيها رسوب.

ولفت محسن عبدالعزيز، إلى عدم ظهور أي مشكلات خلال إجراء الامتحانات من المنزل في شهر 5 الماضي.

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