الصحة العالمية: اعتماد الدول على اللقاح المضاد لكورونا فقط خطأ كبير

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مصراوي Masrawy

جنيف - (أ .ش.أ):

قال الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الاثنين بمقر المنظمة الدولية فى جنيف إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عادت للزيادة فى الأسبوع الماضى وذلك بعد انخفاض فى عددها لستة أسابيع سابقة على التوالى .

وقال تادرس إن عدد الحالات عادت للزيادة في الأمريكتين وأوروبا وجنوب شرق آسيا وشرق المتوسط بينما لم تسجل أية زيادات في أفريقيا أو منطقة غرب المحيط الهادى .

وأضاف مدير عام المنظمة الدولية أن المنظمة تعمل لفهم أفضل لأسباب هذه الزيادة وعزاها إلى تخفيف بعض البلدان للقيود والإجراءات الاحترازية اضافة الى انتشار متغيرات الفيروس.

وشدد الدكتور تادروس على انه ان اعتمدت البلدان على اللقاحات فحسب فهى ترتكب خطأ وأنها لابد من ان تستمر فى الفحوصات واقتفاء أثر المخالطين ودعم العزل الصحي كما أنه على الأفراد الاستمرار في مراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة وغيرها من إجراءات الوقاية .

قال تادروس إنه من المشجع البدء فى رؤية البلدان فى تطعيم العاملين الصحيين لديها حيث بدأت الحملات اليوم فى كل من غانا وكوت ديفوار وهما أول بلدين تتلقيان لقاح كورونا من مرفق كوفاكس الذي تقوده المنظمة .

واضاف مدير عام منظمة الصحة انه من المؤسف أن تلك الحملات بدأت فى هذة البلدان متأخرة ثلاثة أشهر عن مثيلتها في البلدان الغنية ، مشيرا الى انه من المؤسف ايضا ان البلدان الغنية تقوم بتطعيم من هم ليسوا في خطر لديها بينما العمال الصحيين في البلدان الأخرى في خطر.

ولفت الى ان لا احد يطلب من تلك البلدان إهمال شعوبها ولكن المطلوب منها التضامن فقط مع الاخرين .