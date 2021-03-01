بـ 31 لاعباً.. الأخضر يفتتح تدريباته ضمن التجمع الاستكشافي الثاني

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تحضيراً لكأس آسيا.. ولمدة 3 أيام

دشن المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تدريباته ضمن ثاني تجمعاته الاستكشافية، وذلك في إطار خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

واستدعى المدير الفني للأخضر الوطني عبد الوهاب الحربي (31) لاعباً للتجمّع، والذي يقام على مدار ثلاثة أيام.

الجدير بالذكر أن هذا التجمّع يعد الثاني ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.