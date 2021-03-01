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القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم في قتل صاحب سوبر ماركت بالسلام

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القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم في قتل صاحب سوبر ماركت بالسلام القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم في قتل صاحب سوبر ماركت بالسلام

مصراوي Masrawy

09:08 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- محمود الشوربجي:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على 3 أشخاص مشتبه تورطهم في واقعة العثور على جثة صاحب سوبر ماركت داخل شقته في مدينة السلام، لكشف ملابسات الحادث والتوصل إلى الجاني.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بالعثور على شخص مقتولًا داخل شقة في مدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص العثور على جثة "م. أ" صاحب سوبر ماركت في العقد الرابع من العمر، ومقيم في برج سكني متفرع من شارع جمال عبد الناصر بدائرة القسم.

وكشفت التحريات، أنه تم العثور على جثة الشاب على أرضية غرفة نومه، ووجود جرح ذبحي برقبة المجني عليه، وبفحص الشقة تبين سلامة جميع منافذها وهو ما يرجح أن المتهم على علاقة بالمجني عليه، وأنه دخل الشقة بطريقة شرعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.

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