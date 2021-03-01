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ضبط 18 قطعة أثرية بحوزة ٣ أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج

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ضبط 18 قطعة أثرية بحوزة ٣ أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج ضبط 18 قطعة أثرية بحوزة ٣ أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج

مصراوي Masrawy

09:02 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بحوزتهم 18 قطعة أثرية بسوهاج.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار سوهاج بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بالمراغة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم إستهداف المنزل المشار إليه، وأمكن ضبط مالك المنزل و3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المنزل .

وتم العثور على (حفرتين إحداهما تنتهى بسرداب والأخرى تنتهى بسردابين ومن خلال أحدهما ينتهى بكشف أثرى عبارة عن "لوحة جدارية من الجرانيت الوردى عليها بعض النقوش بالبارز ومثبتة بأسفل الحفر") وكذا ضبط 18 قطعة "يشتبه فى أثريتها" - أدوات التنقيب).

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم تتخاذ الإجراءات القانونية.

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