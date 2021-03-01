7 نصائح في تنسيق الملابس تجعل شكلك أصغر 10 سنوات

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مصراوي Masrawy

كتبت نور جمال

لا شك أن الضحك وأسلوب الحياة المرح يؤخر علامات الشيخوخة، لكن تعلب الملابس أيضا دوراً مهماً جداً، إذ يمكن أن تعطينا مظهراً أصغر من سنناً.

وهنا نقدم لكم 7 نصائح بسيطة تجعل ملابسك شيك وشكلك أصغر بنحو 10 سنوات، وذلك وفق ما أورد موقع "Brightside".

1- لا للملابس المطبوعة بالخط العريض:

إذا كانت الطباعة كبيرة الحجم وعريضة فستجعل شكلك يبدو أكبر من سنك، وسيضيف بعض من العمر فوق سنك، فاختيار طبعات صغيرة الحجم أو العادية تجعلك أصغر.

2- ارتداء الجينز الضيق:

الجينز الواسع يجعل شكلك كبيرة في السن وتبدين بمظهر غير مرتب، أما الجينز الضيق يجعلك تبدي دائما أنيقة ويمكن أن تنسيقها مع بلوزات طويلة.

3- الملابس الواسعة:

قد تبدو الملابس ذات الاستايل الواسع حلاً جيداً خاصة إذا كنتي تريدي إخفاء منطقة البطن، ومع ذلك يمكن أن تجعل شكلك أكبر وغير مرتب، فإذا أردتِ إخفاءها فارتدي بلوزة عند منتصف قدمك فبذلك ستحدد جمالك وستبدي أصغر سناً.

4- تسليط الضوء على الخصر:

مع تقدمنا في السن يندمج نصفي بطنناً في شكل واحد، لذلك الحل هو إبراز تلك المنطقة بقدر الإمكان لتبدي أصغر سناً وأكثر لياقة، فاختاري حزاماً عريضاً لكي تظهريها.

5- اختيار النظارات الشمسية بعناية:

يمكن للنظرات الشمسية المختارة بشكل صحيح أن تجعل مظهرك أنيق وتخفي بعض العيوب في بشرتك، فمثلاً النظارات عين القط تخفي الزوايا الخارجية والتجاعيد حول العين وتجعلك أصغر سناً.

6- اختيار الإكسسوارات البسيطة:

في حين أن الأجيال الأكبر سناً من عشاق المجوهرات التي تبدو فاخرة وضخمة، أما الشباب يفضلون الإكسسوارات الأكثر بساطة فكلما كانت بسيطة سيبدو شكلك أصغر من المعتاد.

7- لا ترتدِ الكثير من الأسود:

يحدد اللون الأسود جسمنا ويمكن أن يكون لائق في المناسبات ولكن مع تقدمنا في السن تميل بشرتنا إلى أن تصبح أكثر شحوباً، خاصة وجهك لذلك قد يبرز التجاعيد ويسلط الضوء على العيوب في بشرتك.