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الصحة العالمية: تزايد إصابات كورونا في العالم بعد 6 أسابيع من التراجع

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الصحة العالمية: تزايد إصابات كورونا في العالم بعد 6 أسابيع من التراجع الصحة العالمية: تزايد إصابات كورونا في العالم بعد 6 أسابيع من التراجع

مصراوي Masrawy

08:59 م الإثنين 01 مارس 2021

فيينا - (د ب أ)

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ترتفع مجددا بعد ستة أسابيع متتالية من التراجع.

وأكد جيبريسوس في جنيف "هذا أمر مخيب للآمال، لكنه ليس مفاجئًا"، مشيرًا إلى أن الاتجاه الصعودي يحدث في كل مكان باستثناء إفريقيا ومنطقة غرب المحيط الهادئ.

وقال: "يبدو أن هذا يرجع جزئيا إلى تخفيف إجراءات الصحة العامة، واستمرار انتشار السلالات المتحورة من الفيروس وتخلي الناس عن حذرهم".

وحث جيبريسوس المجتمع الدولي مجددا على عدم الاعتماد على اللقاحات وحدها، قائلاً إن قواعد النظافة الأساسية تظل أساس السيطرة على الوباء.

ومع ذلك، قال إنه أمر مشجع أن تم أخيرا البدء في إعطاء جرعات اللقاح للعاملين الطبيين في البلدان الفقيرة، بما في ذلك دول غرب إفريقيا ومن بينها غانا وكوت ديفوار.

وبحلول نهاية مايو، من المتوقع أن تكون 237 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 جاهزة للتوزيع في 142 دولة فقيرة.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية "من المؤسف أن يأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر تقريبًا من بدء بعض الدول الأكثر ثراءً حملات التطعيم الخاصة بها".

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