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بريطانيا: ليس هناك انتشار واسع لسلالة كورونا البرازيلية في البلاد

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بريطانيا: ليس هناك انتشار واسع لسلالة كورونا البرازيلية في البلاد بريطانيا: ليس هناك انتشار واسع لسلالة كورونا البرازيلية في البلاد

مصراوي Masrawy

08:59 م الإثنين 01 مارس 2021

لندن - (د ب أ)

قال وزير الصحة البريطاني إنه لم يكن هناك "أي انتشار مجتمعي آخر " للسلالة البرازيلية المتحورة الجديدة لفيروس كورونا شديدة العدوى على الرغم من عدم تتبع شخص مصاب بالفيروس.

وقال مات هانكوك اليوم الإثنين إن لديها "درجة عالية من الثقة" في أن خمسا من ست حالات من السلالة الجديدة في بريطانيا ، والتي تم تأكيدها يوم أمس الأحد ، عزل الناس أنفسهم واتبعوا إرشادات الحكومة.

وأضاف "لا يوجد دليل على أن الحالة السادسة لم تتبع القواعد أيضًا تم هذا الاختبار السادس يومي 12 أو 13 فبراير، أي قبل أكثر من أسبوعين ولم نشهد أي عمليات انتقال أخرى للعدوي في البيانات التي نراقبها عن كثب للغاية".

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