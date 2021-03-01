الصحة العالمية تستبعد الانتهاء من جائحة كورونا بنهاية 2021

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مصراوي Masrawy

جنيف -( أ.ش. أ):

قال الدكتور مايك رايان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية إنه من المبكر اعتبار أن العالم سوف ينتهي من فيروس كورونا بنهاية العام الجارى 2021، ولكن إن تصرف الجميع بذكاء فإنه من الممكن الانتهاء من الوفيات من خلال الإبقاء على عدد الاصابات بالفيروس في أدنى مستوى حتى يمكن تقليل أعداد من يدخلون الى المستشفيات اضافة الى توسيع استخدام اللقاحات.

وأشار رايان -فى ردود على اسئلة الصحفيين بمؤتمر صحفى مساء اليوم الاثنين بمقر المنظمة في جنيف، انه ثبت ان اللقاحات تقلل من أثر العدوى أيضا من خطر الاصابة بالفيروس وهي أنباء مشجعة للغاية.

ونوه رايان إلى أن الوضع اليوم هو أفضل مما كان عليه قبل عشرة أسابيع ولكن من الصعب فى هذه المرحلة أن ينتهي العالم من الفيروس ولكن يمكن أن يكون بدء توسيع نشر اللقاحات هو البداية .

من ناحيتها وفي نفس الإطار قالت خبيرة المنظمة الدكتورة ماريا فان كيركوف انه من الصعب التنبؤ بنهاية الفيروس الان واشارت الى ان بعض البلدان عادت لفتح المدارس وأكدت على أن هذا الفتح يجب ان يكون مع انخفاض عدد الاصابات مع التشديد على عدم المخالطة واتباع الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والاستمرار في اتخاذ تدابير السلامة .