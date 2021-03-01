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"بومبيو": إدارة "بايدن" تريد جعل عدوًّا لأمريكا وهي شريك مهم

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"بومبيو": إدارة "بايدن" تريد جعل السعودية عدوًّا لأمريكا وهي شريك مهم "بومبيو": إدارة "بايدن" تريد جعل عدوًّا لأمريكا وهي شريك مهم
أشار إلى مسؤولية إيران عن عمليات قتل في أنحاء العالم

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو: "إن إدارة الرئيس جو بايدن تريد أن تجعل من عدوًّا للولايات المتحدة، بينما هي شريك أمني مهم"، بحسب ما أورد اليوم الاثنين موقع " اليوم".

وأضاف في حديث لقناة "فوكس نيوز" تعليقًا على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي: "هذه الإدارة تريد أن تأخذ هذا الشريك الأمني المهم لأمريكا، وتجعله عدوًّا، ويريدون أن يجلسوا ويبرموا صفقات مع الإيرانيين الذين قتلوا أشخاصًا في جميع أنحاء العالم".

وتابع "بومبيو" قائلاً: "إذا كنت تبحث عن عمليات قتل إقليمية فعليك أن تنظر إلى المرشد علي خامنئي ووزير خارجيته جواد ظريف والرئيس حسن روحاني، وليس في السعودية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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