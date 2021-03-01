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أشار إلى مسؤولية إيران عن عمليات قتل في أنحاء العالم

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو: "إن إدارة الرئيس جو بايدن تريد أن تجعل من السعودية عدوًّا للولايات المتحدة، بينما هي شريك أمني مهم"، بحسب ما أورد اليوم الاثنين موقع "روسيا اليوم".

وأضاف في حديث لقناة "فوكس نيوز" تعليقًا على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي: "هذه الإدارة تريد أن تأخذ هذا الشريك الأمني المهم لأمريكا، وتجعله عدوًّا، ويريدون أن يجلسوا ويبرموا صفقات مع الإيرانيين الذين قتلوا أشخاصًا في جميع أنحاء العالم".

وتابع "بومبيو" قائلاً: "إذا كنت تبحث عن عمليات قتل إقليمية فعليك أن تنظر إلى المرشد علي خامنئي ووزير خارجيته جواد ظريف والرئيس حسن روحاني، وليس في السعودية".