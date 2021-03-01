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جوتيريش: نتائج مؤتمر المانحين لليمن مخيبة للآمال وإجمالي التعهدات بلغ 1.7 مليار دولار

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جوتيريش: نتائج مؤتمر المانحين لليمن مخيبة للآمال وإجمالي التعهدات بلغ 1.7 مليار دولار جوتيريش: نتائج مؤتمر المانحين لليمن مخيبة للآمال وإجمالي التعهدات بلغ 1.7 مليار دولار

مصراوي Masrawy

08:25 م الإثنين 01 مارس 2021

وكالات:
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن خيبة أملة من نتائج مؤتمر المانحيين لليمن، الذي عقد اليوم، لافتًا إلى أن إجمالي التعهدات المالية للمشاركين بالمؤتمر بلغت نحو 1.7 مليار دولار.
وقال غوتيريش، في بيان، اليوم الاثنين إن "نتائج حدث التعهدات رفيع المستوى اليوم بشأن اليمن مخيبة للآمال. بلغ إجمالي التعهدات المعلنة حوالي 1.7 مليار دولار. وهذا أقل مما تلقيناه من خطة الاستجابة الإنسانية في عام 2020. وأقل بمليار دولار عما تم التعهد به في المؤتمر الذي عقدناه في عام 2019".

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