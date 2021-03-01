أمانة العاصمة المقدسة تُنذر 9 محلات تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية

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خلال حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملات تفتيشية على المنشآت التجارية، وذلك لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" والتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والصحية.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أنه تم تحرير (9) مخالفات وإنذارات تنوعت بين عدم التزام المحلات بتنفيذ الاشتراطات البلدية، والسماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية، وعدم توفر المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء.

وأشار "الشنبري" إلى إغلاق منشأة تجارية مخالفة للبروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية ضمن نطاق البلدية، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

من جانبها كثفت بلدية الشوقية الفرعية جولاتها الميدانية على سوق الخضار والفواكه بالكعكية، وذلك ضمن الجولات الرقابية اليومية التي تقوم بها البلدية؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية والتأكد من سلامة الخضراوات والفواكه المعروضة، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية المهندس أكرم بن علي الحربي، أن البلدية قامت بأعمال التعقيم والتطهير لساحة سوق الخضار والفواكه والصالات الداخلية للسوق، وذلك ضمن الإجراءات الصحية للحد من فيروس "كورونا".

وأشار "الحربي" إلى تخصيص فرق ميدانية خاصة للقيام بأعمال الرش والتعقيم بطرق صحية، باستخدام معقمات آمنة "صديقة للبيئة" تضمن تحقيق أعلى مستويات التطهير والتعقيم بما لا يؤثر على صحة الإنسان، مؤكداً استقبال البلاغات على مدار الساعة ومتابعة المحلات المخالفة.