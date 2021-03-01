أخبار عاجلة

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"مشروعات النواب" توصي بتعميم مشروع إحياء الحرف التراثية بالجمالية في المحافظات

Print
"مشروعات النواب" توصي بتعميم مشروع إحياء الحرف التراثية بالجمالية في المحافظات "مشروعات النواب" توصي بتعميم مشروع إحياء الحرف التراثية بالجمالية في المحافظات

مصراوي Masrawy

08:27 م الإثنين 01 مارس 2021

(مصراوي):

أوصّت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، بتعميم نموذج مشروع إحياء الحرف القديمة والتراثية في حي الجمالية بالقاهرة الفاطمية، ليكون نموذج يطبق في باقي المحافظات، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الصناعات والحرف التراثية وإحيائها، بما يصب في صالح جذب السياحة وخلق فرص عمل للمواطنين، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبمشاركة محمد عبد الملك، ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، لمناقشة جهود وزارة الهجرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاستعانة من المصريين المتخصصين بالخارج المعنيين بهذا الملف.

وشهد اجتماع اللجنة، استعراض مشروع إحياء الحرف القديمة في حي الجمالية بالقاهرة الفاطمية، وهو المشروع الذي أسسه إبراهيم قسيسية، المستثمر المصري المقيم في كندا.

وأشار النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إلي التوجه للحفاظ على الصناعات التراثية، ودورها في جذب السياحة وخلق فرص عمل.

وأضاف أن اللجنة، توصي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بأن يأخذ نموذج مشروع إحياء الحرف القديمة والتراثية في حي الجمالية، ليعمم بعد ذلك في باقي المخافظات، علي أن يتم حصر كل الصناعات التراثية ومشاكلها وأسباب اندثارها ومعوقات استمرارها، بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعرض ناتج ما تم علي اللجنة خلال شهرين.

وشهد الاجتماع، التوافق علي عقد اجتماع للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال شهرين، بحضور وزراء الآثار والسياحة، والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لدراسة كل جوانب هذا الملف، وأن يكون نموذج مشروع إحياء الحرف التراثية في حي الجمالية بمحافظة القاهرة، منارة ونموذج للحفاظ علي الصناعات التراثية.

وأوصت اللجنة، وزيرة التعاون الدولي، بتوفير منحة لصالح الحفاظ علي الصناعات التراثية، وليتسني تعميم نموذج حي الجمالية للحفاظ علي الصناعات التراثية في كل المحافظات.

وشهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، اليوم، استعراض مشروع إحياء الحرف القديمة في حي الجمالية بالقاهرة الفاطمية، وهو المشروع الذي أسسه إبراهيم قسيسية، المستثمر المصري المقيم في كندا، في إطار مواصلة جني ثمار مؤتمر " تستطيع بالاستثمار والتنمية"، ويضم المشروع مصنعا ومدرسة للحرف القديمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية