الأهرامات تحتضن أساطير الكرة العالمية (صور)

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

احتضنت منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، عددًا من أساطير الكرة العالمية ونجوم ريال مدريد، منهم البرتغالي لويس فيجو والبرازيلي روبرتو كارلوس والإسبانيان ميشيل سلجادو، وفيرناندو هيرو، المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني، أثناء زيارتهم إلى مصر، كما استمتعوا بوقتهم على ضفاف نهر النيل الساحر بالعاصمة.

ونشر البرتغالي لويس فيجو نجم ولاعب كرة القدم تغريدة على حسابه الخاص بموقع التغريدات القصيرة تويتر، مع صورة تضم عمالقة كرة القدم بالعالم.

وقال فيجو في تغريدته: "قابلت هؤلاء الشباب في مصر" ونشر صورة تضم الإسباني فيرناندو هييرو، وروبيرتو كارلوس وميشيل سلجادو.

كما نشر سلجادو، نفس الصورة أيضًا عبر انستجرام، تبعها بتعلق، قال فيه: "سعيد جدًا بتجمع أصدقائى من أساطير ريال مدريد وأصدقائي المصريين.. أحب القاهرة ومصر".

وعمل ميشيل سلجادو، في الجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.