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هاشتاج "شكرا يا ريس" يتصدر تويتر بعد توجيهات بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

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هاشتاج "شكرا يا ريس" يتصدر تويتر بعد توجيهات السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري هاشتاج "شكرا يا ريس" يتصدر تويتر بعد توجيهات بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

مصراوي Masrawy

08:19 م الإثنين 01 مارس 2021

(مصراوي):

تصدر الرئيس عبدالفتاح ، ترند الأكثر تداولًا في ، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب قراره اليوم الاثنين، بتأجيل العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020، أو قانون الشهر العقاري الجديد.

اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود في هذا الصدد".

واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

كما وجّه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

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