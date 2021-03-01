الجزائر تمدد حظر التجوال بـ19 محافظة

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مصراوي Masrawy

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت الحكومة الجزائرية تمديد قرار حظر التجوال الذي يشمل 19 محافظة لمدة 15 يومًا أخرى اعتبارًا من غد الثلاثاء، مؤكدة على منع كل تجمعات الأشخاص لتجنب تقويض جهود مكافحة فيروس كورونا والمحافظة على المكاسب التي تحققت.

ويسري قرار حظر التجوال الذي استثنت منه 39 محافظة من العاشرة ليلا حتى الخامسة من صباح اليوم التالي.

وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان لها اليوم الإثنين، أنه يمكن للولاة (المحافظين)، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل محافظة، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدة، أو مكانًا، أو حياً أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وقررت تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل مناطق البلاد، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى الـمقابر.

وأكدت الحكومة أن الجزائر نجحت في الحد بشكل كبير من انتشار فيروس كورونا، مجددة دعوتها للمواطنين للتحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية والتعبئة والانضباط بنفس العزيمة والحذر لاسيما أمام الخطر الحالي لانتشار السلالات الجديدة من الفيروس في جميع أنحاء العالم.

وقبل أيام، خرج عشرات آلاف الجزائريين في مسيرات سلمية إحياء للذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي كان انطلق في 22 فبراير 2019، واستمرت هذه المسيرات الجمعة الماضي، للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام وبناء الدولة المدنية.

وسجلت الجزائر حتى اليوم الاثنين، 113 ألفا و92 إصابة بفيروس كورونا و2987 حالة وفاة مقابل 78 ألفا و234 حالة شفاء، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.