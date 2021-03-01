"ابل" تعلن فتح جميع متاجرها بأمريكا للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا

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قالت إنها تعتمد على خبراء طبيين لاتخاذ قراراتها حسب الوضع بكل مقاطعة

أعلنت شركة ابل، اليوم الاثنين، عن فتح جميع متاجرها في الولايات المتحدة وعددها 271 متجرًا، وهي المرة الأولى منذ نحو عام بعد أن اضطرت إلى إغلاق العديد من منافذ البيع بسبب جائحة كوفيد -19.

وتفصيلاً، ذكرت الشركة أنها التزمت الحذر في إعادة متاجر البيع بالتجزئة واستخدمت فريقًا يضم خبراء طبيين لاتخاذ قراراتها الخاصة على أساس الوضع في كل مقاطعة على حدة.

وأوضحت الشركة أنها وسّعت خدمة اكسبرس وهي جدار يبنى أمام المتجر الرئيس ومزود بمنافذ صغيرة للبيع، محمية بزجاج شبكي، وتضم رفوفًا تعرض حافظات الهواتف وسماعات اير بودز.