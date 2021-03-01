بدء العمل في ٤ مراكز لقاحات جديدة لكورونا بمنطقة عسير

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دشنت "صحة عسير" اليوم ثلاثة مراكز لتلقي لقاحات كورونا في محافظات (خميس مشيط- أحد رفيدة- النماص)، وبدأت حملة التطعيم باللقاح في تلك المراكز، إضافة إلى تدشين مركز اللقاحات عبر المركبات بمركز الفحص الموسع بمدينة أبها أمس، حيث تم إعطاء أول جرعة من لقاح (كورونا) في هذه المراكز.

ودعت "صحة عسير" المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل، والمسارعة في أخذ اللقاح حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، مجددةً التذكير بأن جميع اللقاحات مجانية إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وأوضحت "صحة عسير" أن مراكز اللقاحات الجديدة مهيأة بالتجهيزات اللازمة، حيث تم تجهيز مركز صحي الحي الجديد بمحافظة خميس مشيط، ومركز صحي آل بريد بمحافظة أحد رفيدة ومركز صحي نشيان بمحافظة النماص، كما تم توفير جميع الخدمات اللازمة فيها، ويدير تلك المراكز نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة.

وأوضحت أن تلك المراكز تأتي إلى جانب المراكز التي تم تدشينها مسبقاً وهي مركز اللقاحات بالمستشفى الميداني بأبها ومركز اللقاحات بمحافظة محايل عسير، مبينة أنه سيتم إضافة عدد من المواقع الجديدة الأخرى في المنطقة ويجري العمل على تجهيزها، لتكون مراكز مجهزة لتقديم اللقاح.