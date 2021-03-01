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ترشيح 329 شخصًا ومنظمة لجائزة نوبل للسلام

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ترشيح 329 شخصًا ومنظمة لجائزة نوبل للسلام ترشيح 329 شخصًا ومنظمة لجائزة نوبل للسلام

مصراوي Masrawy

07:06 م الإثنين 01 مارس 2021

ستوكهولم - (د ب أ)

قالت لجنة جائزة نوبل للسلام التي تتخذ من النرويج مقرًا لها اليوم الاثنين، إنه تم تقديم أكثر من 300 ترشيح، وهو ثالث أعلى رقم حتى الآن لعام 2021.

وقالت لجنة نوبل إن إجمالي عدد المرشحين للجائزة البالغ 329 شخصًا يضم 234 فردًا و95 منظمة.

وتم ترشيح ناشطة المناخ السويدية الشابة، جريتا تونبرج، وأعضاء الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج والرئيس الأمريكي السابق دونالد لجائزة عام 2021 من قبل مشرعين في السويد والنرويج.

وتم تسجيل الرقم القياسي لـ 376 مرشحًا في عام 2016، عندما اختارت اللجنة المؤلفة من خمسة أعضاء الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس فائزاً، مشيرة إلى دوره في إنهاء حرب أهلية دامت أكثر من 50 عامًا.

وحصل برنامج الأغذية العالمي على الجائزة عام 2020 "لجهوده الرامية إلى منع استخدام التجويع كأداة في الحروب والصراعات".

وتنصح لجنة نوبل أصحاب الترشيحات بعدم الكشف عن مقترحاتهم وتبقي على سرية الأسماء المرشحة لمدة 50 عاما. ومع ذلك، فإن هذا لا يردع البعض عن الإعلان عن اختياراتهم.

وقد منحت الجائزة لأول مرة في عام 1901، من قبل رجل الصناعة السويدي مخترع الديناميت، ألفريد نوبل.

كما تمنح الجوائز في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والاقتصاد. وباستثناء الاقتصاد، فإن جميع الجوائز تمنحها مؤسسة نوبل.

ويتم تسليم الجوائز بشكل تقليدي في العاشر من ديسمبر في ذكرى وفاة نوبل.

وتم تقليص مراسم توزيع الجوائز في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

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