البرلمان يوافق نهائيًا على قانون انتخابات إدارة اتحاد الصناعات

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

وافق مجلس النواب نهائيًا برئاسة المستشار الدكنور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن القانون يضفي المشروعية على القرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدراة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية في 5/9/2020.

كما يعالج القانون حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة لتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 من قرارات وإجراءات.

ويعالج مشروع القانون أيضًا فرضية عدم قيام أي من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لهما، بوضع حكم يسري على جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية.

وانتظمت مواد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر وتتضمن مشروع القانون: تضمنت المادة الأولى حكمًا من طبيعة مؤقتة مفاده استمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية على أن تجرى هذه الانتخابات خلال ثمانية أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض.

ونصت المادة الثانية على فقرتين كالتالي: الأولى عالجت انتهاء مدة ثمانية أشهر المحددة بالمادة الأولى المشار إليها دون إجراء الانتخابات، ومنحت الوزير المختص بشئون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة إصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشئون الصناعة تتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات هذه المجالس خلال ثمانية أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.

وتضمنت الفقرة الثانية: ذات المادة حكمًا عامًا مؤداه بأن يسري حكم الفقرة السابقة في حالة انتهاء أي دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس.