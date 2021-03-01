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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الاثنين، برقية شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إصداره القرار الجمهوري رقم 81 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية.

وجاء في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وجميع كنائسنا التابعة للطائفة الإنجيلية، يسعدني أن أعرب عن خالص التقدير لسيادتكم لكل ما تقومون به من مجهودات في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، وقد بات واضحًا للجميع مواقفكم الداعمة للعيش المشترك، ومجهوداتكم الكبيرة في تحقيق دولة المواطنة على أرض الواقع. نصلي دائمًا لبلادنا العزيزة لدوام التقدم والازدهار".