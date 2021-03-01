أخبار عاجلة

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حماس تدعو لتنفيذ باقي بنود تفاهمات الفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات

Print
حماس تدعو لتنفيذ باقي بنود تفاهمات الفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات حماس تدعو لتنفيذ باقي بنود تفاهمات الفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات

مصراوي Masrawy

06:29 م الإثنين 01 مارس 2021

غزة - (د ب أ)

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين، إلى تنفيذ باقي بنود تفاهمات الفصائل الفلسطينية بشأن إجراء الانتخابات العامة المقررة ابتداء من مايو المقبل.

وصرح المتحدث باسم حماس فوزي برهـوم في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بأن صدور المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات "خطوة إيجابية" على طريق تنفيذ بنود اتفاق الفصائل الفلسطينية في القاهرة الشهر الماضي.

واعتبر برهوم أن تنفيذ اتفاق الفصائل "يتطلب المزيد من الإجراءات العملية على الأرض لتنفيذ باقي البنود، وخاصة المتعلقة بموضوع الحريات".

وفي وقت سابق اليوم أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات وفق ما تم التوافق عليه بين الفصائل بشأن آليات إجراء الانتخابات.

وبحسب المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، سيترأس محكمة الانتخابات قاضي المحكمة العليا إيمان ناصر الدين على أن تضم العضوية ثمانية قضاة آخرين من قطاع غزة والضفة الغربية.

وجاءت الخطوة بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية صباح اليوم إطلاق مرحلة النشر والاعتراض على سجل الناخبين الابتدائي وذلك وفقاً للمدد القانونية المعلنة للانتخابات الفلسطينية 2021.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي، أن مراكز النشر والاعتراض، البالغ عددها 1090 مركزاً والتي هي نفسها التي ستجري فيها عملية الاقتراع، فتحت أبوابها اليوم ولمدة ثلاثة أيام.

وأوضحت أنه سيتم استقبال المواطنين الراغبين في التأكد من بياناتهم وتصحيحها، أو الاعتراض على تسجيل آخرين في سجل الناخبين ممن ليس لهم حق الانتخاب.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد أصحاب حق الاقتراع وفقاً لسجل الناخبين الابتدائي بلغ 54ر2 مليون مواطن ومواطنة، وهو رقم أقل ممن سجلوا للانتخابات، وذلك نتيجة تنقيح البيانات وإزالة أسماء المتوفين ومن لن يبلغوا 18 عاماً في يوم الاقتراع.

وكان عباس أصدر منتصف يناير الماضي مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل ورئاسية في يوليو وذلك لأول مرة منذ عام 2006.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية