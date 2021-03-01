حماس تدعو لتنفيذ باقي بنود تفاهمات الفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات

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مصراوي Masrawy

غزة - (د ب أ)

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين، إلى تنفيذ باقي بنود تفاهمات الفصائل الفلسطينية بشأن إجراء الانتخابات العامة المقررة ابتداء من مايو المقبل.

وصرح المتحدث باسم حماس فوزي برهـوم في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بأن صدور المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات "خطوة إيجابية" على طريق تنفيذ بنود اتفاق الفصائل الفلسطينية في القاهرة الشهر الماضي.

واعتبر برهوم أن تنفيذ اتفاق الفصائل "يتطلب المزيد من الإجراءات العملية على الأرض لتنفيذ باقي البنود، وخاصة المتعلقة بموضوع الحريات".

وفي وقت سابق اليوم أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات وفق ما تم التوافق عليه بين الفصائل بشأن آليات إجراء الانتخابات.

وبحسب المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، سيترأس محكمة الانتخابات قاضي المحكمة العليا إيمان ناصر الدين على أن تضم العضوية ثمانية قضاة آخرين من قطاع غزة والضفة الغربية.

وجاءت الخطوة بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية صباح اليوم إطلاق مرحلة النشر والاعتراض على سجل الناخبين الابتدائي وذلك وفقاً للمدد القانونية المعلنة للانتخابات الفلسطينية 2021.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي، أن مراكز النشر والاعتراض، البالغ عددها 1090 مركزاً والتي هي نفسها التي ستجري فيها عملية الاقتراع، فتحت أبوابها اليوم ولمدة ثلاثة أيام.

وأوضحت أنه سيتم استقبال المواطنين الراغبين في التأكد من بياناتهم وتصحيحها، أو الاعتراض على تسجيل آخرين في سجل الناخبين ممن ليس لهم حق الانتخاب.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد أصحاب حق الاقتراع وفقاً لسجل الناخبين الابتدائي بلغ 54ر2 مليون مواطن ومواطنة، وهو رقم أقل ممن سجلوا للانتخابات، وذلك نتيجة تنقيح البيانات وإزالة أسماء المتوفين ومن لن يبلغوا 18 عاماً في يوم الاقتراع.

وكان عباس أصدر منتصف يناير الماضي مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل ورئاسية في يوليو وذلك لأول مرة منذ عام 2006.