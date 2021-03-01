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رئيس الإنجيلية يشكر الرئيس على إصداره قرار بتشكيل هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية

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رئيس الإنجيلية يشكر الرئيس السيسي على إصداره قرار بتشكيل هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية رئيس الإنجيلية يشكر الرئيس على إصداره قرار بتشكيل هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية

مصراوي Masrawy

06:42 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الاثنين، برقية شكر إلى الرئيس عبدالفتاح ، بعد إصداره القرار الجمهوري رقم 81 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية.

وجاء في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وجميع كنائسنا التابعة للطائفة الإنجيلية، يسعدني أن أعرب عن خالص التقدير لسيادتكم لكل ما تقومون به من مجهودات في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ ، وقد بات واضحًا للجميع مواقفكم الداعمة للعيش المشترك، ومجهوداتكم الكبيرة في تحقيق دولة المواطنة على أرض الواقع. نصلي دائمًا لبلادنا العزيزة لدوام التقدم والازدهار".

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