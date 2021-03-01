أخبار عاجلة

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الصحة العالمية: تخصيص لقاح أسترازنيكا إلى 142 دولة عضو بمرفق كوفاكس

Print
الصحة العالمية: تخصيص لقاح أسترازنيكا إلى 142 دولة عضو بمرفق كوفاكس الصحة العالمية: تخصيص لقاح أسترازنيكا إلى 142 دولة عضو بمرفق كوفاكس

مصراوي Masrawy

06:21 م الإثنين 01 مارس 2021

جنيف - (أ ش أ):

أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها اليوم الاثنين في جنيف أنها تتوقع بدء تخصيص لقاحات استرازنيكا – اكسفورد المضادة لفيروس كورونا غدا وحتى نهاية مايو القادم ل(142) من الدول الأعضاء المشاركة في مرفق كوفاكس المخصص لضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا وبخاصة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه المنظمة الدولية بدء حملة التطعيم اليوم في أول دولتين في أفريقيا تتسلمان أول شحنتين من اللقاح وهما غانا وكوت ديفوار حيث تسلمت الأولى 600 ألف جرعة والثانية 504 ألاف جرعة من لقاح استرازنيكا – أوكسفورد أعلنت توقعها أن يتم تسليم ما يصل إلى 11 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا إلى البلدان خلال الأيام السبعة المقبلة.

وذكرت المنظمة أن عمليات التسليم للقاح تمثل بداية ما سيكون أكبر طرح عالمي للقاحات وأسرعها وأكثرها تعقيدا في التاريخ.. وأشارت إلى أن مرفق كوفاكس يهدف إلى تقديم ما لا يقل عن ملياري جرعة من لقاحات كورونا بحلول نهاية العام الجاري بما في ذلك 1.3 مليار جرعة على الأقل إلى 92 اقتصادا مؤهلة للحصول على الدعم من المرفق.

ومن جانبها، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة يونيسيف لغرب ووسط أفريقيا مارى بويرير - في التقرير - أن بداية أكبر تلقيح في أفريقيا في التاريخ من خلال مرفق كوفاكس هي خطوة إلى الأمام في معركة القارة ضد .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

شبكة عيون الإخبارية