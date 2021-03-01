أخبار عاجلة

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

محادثات جارية في نيجيريا لتحرير الطالبات المختطفات

Print
محادثات جارية في نيجيريا لتحرير الطالبات المختطفات محادثات جارية في نيجيريا لتحرير الطالبات المختطفات

مصراوي Masrawy

06:19 م الإثنين 01 مارس 2021

أبوجا - (أ ش أ):
أعلنت مصادر نيجيرية مطلعة اليوم الإثنين، أن السلطات في ولاية زامفارا الواقعة شمال غرب البلاد تجري مفاوضات لإطلاق سراح 317 تلميذة اختطفهم عصابة إجرامية منذ أيام.
وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن السلطات تواصلت مع قطاع الطرق التائبين للتواصل مع رفاقهم واقناعهم بتحرير الطالبات، على أمل حدوث انفراجة في القريب العاجل، إلا أن الوضع حساس ويتطلب الصبر واللباقة لأنه ينطوي على حياة مئات الفتيات.
وقال مصدر آخر، لم يرغب في كشف هويته أيضًا، إن السلطات تمكنت من تحديد مكان الفتيات، لكنها لا تفضل اللجوء للخيار العسكري لتجنب تعريض حياة الرهائن للخطر، مضيفًا أن المفاوضات قطعت شوطاً طويلاً، رغم وجود بعض العقبات، التي بمجرد التغلب عليها، سيتم إطلاق سراح الطالبات.
وفي الآونة الأخيرة، تخلى بعض قطاع الطرق عن أعمال العنف، حيث قبلوا عرض حكومة الولاية بالعفو عنهم مقابل إلقاء أسلحتهم.
ويعد حادث الإختطاف هو الثالث من نوعه لإختطاف طلاب من مدرستهم في نيجيريا خلال أقل من ثلاثة أشهر، إلا أنه تم إطلاق سراح 42 شخصًا منذ أيام، من بينهم 27 تلميذًا وثلاثة مدرسين اختطفهم مسلحون في كاجارا بولاية وسط النيجر، بعد قضاء 10 أيام في الأسر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية