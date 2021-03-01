محادثات جارية في نيجيريا لتحرير الطالبات المختطفات

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مصراوي Masrawy

أبوجا - (أ ش أ):

أعلنت مصادر نيجيرية مطلعة اليوم الإثنين، أن السلطات في ولاية زامفارا الواقعة شمال غرب البلاد تجري مفاوضات لإطلاق سراح 317 تلميذة اختطفهم عصابة إجرامية منذ أيام.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن السلطات تواصلت مع قطاع الطرق التائبين للتواصل مع رفاقهم واقناعهم بتحرير الطالبات، على أمل حدوث انفراجة في القريب العاجل، إلا أن الوضع حساس ويتطلب الصبر واللباقة لأنه ينطوي على حياة مئات الفتيات.

وقال مصدر آخر، لم يرغب في كشف هويته أيضًا، إن السلطات تمكنت من تحديد مكان الفتيات، لكنها لا تفضل اللجوء للخيار العسكري لتجنب تعريض حياة الرهائن للخطر، مضيفًا أن المفاوضات قطعت شوطاً طويلاً، رغم وجود بعض العقبات، التي بمجرد التغلب عليها، سيتم إطلاق سراح الطالبات.

وفي الآونة الأخيرة، تخلى بعض قطاع الطرق عن أعمال العنف، حيث قبلوا عرض حكومة الولاية بالعفو عنهم مقابل إلقاء أسلحتهم.

ويعد حادث الإختطاف هو الثالث من نوعه لإختطاف طلاب من مدرستهم في نيجيريا خلال أقل من ثلاثة أشهر، إلا أنه تم إطلاق سراح 42 شخصًا منذ أيام، من بينهم 27 تلميذًا وثلاثة مدرسين اختطفهم مسلحون في كاجارا بولاية وسط النيجر، بعد قضاء 10 أيام في الأسر.