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حبس موظف مفصول بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في المرج 4 أيام

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حبس موظف مفصول بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في المرج 4 أيام حبس موظف مفصول بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في المرج 4 أيام

مصراوي Masrawy

06:30 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة المرج، بحبس موظف مفصول 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على أكثر من 50 مليون جنيه، بزعم استثمارها في تجارة الفلاشات و"اللاب توب" والعقارات، مقابل أرباح كبيرة وعائد ثابت، ثم امتنع عن إعادة أموالهم أو سداد الأرباح، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات عن تورط المتهم بالنصب على قرابة 40 مواطنًا والاستيلاء منهم على مبالغ كبيرة بزعم استثمارها في التجارة مقابل فائدة كبيرة حيث انتظم في سداد الأرباح لمدة سنة ثم انقطع عن سداد الأرباح.

واستمعت النيابة لأقوال الضحايا الذين اتهموا المتهم بالنصب عليهم مستغلاً ثقتهم فيه، مؤكدين أنه زعم في البداية أنه يستثمر الأموال في الاستيراد والتصدير، ثم أعلن عن تغيير نشاطه إلى الاستثمار العقاري في محاولة جديدة منه لاستمراره في النصب عليهم، وأوهمهم بشراء شقق جديدة وكان يبيع الشقة الواحدة لأكثر من ضحية.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم صدر ضده أحكام بلغت حتى الآن 4 أحكام بإجمالي 12 سنة، بالإضافة إلى عشرات القضايا المنظورة أمام المحاكم.

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