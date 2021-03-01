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"بلينكن" يطالب المتمردين الحوثيين بإظهار التزامهم بوقف إطلاق النار

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"بلينكن" يطالب المتمردين الحوثيين بإظهار التزامهم بوقف إطلاق النار "بلينكن" يطالب المتمردين الحوثيين بإظهار التزامهم بوقف إطلاق النار
لفت إلى أن والحكومة اليمنية ملتزمتان به

طالب وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الاثنين، مليشيا الحوثي الانقلابية بإظهار الالتزام بوقف الحرب، لافتاً إلى أن السعودية والحكومة اليمنية ملتزمتان وحريصتان على إيجاد طريقة لإنهاء الحرب في اليمن.

وفي كلمة بعد زيارة مبعوثه إلى اليمن تيم ليندركينغ للمنطقة، قال "بلينكن" في مؤتمر تعهدات المساعدات الإنسانية الذي أقامته الأمم المتحدة: "إن السعوديين وحكومة الجمهورية اليمنية ملتزمون وحريصون على إيجاد حل للصراع، ونطالب الحوثيين بالاقتداء بهذا الالتزام"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "إن الخطوة الأولى الضرورية هي أن يوقف المتمردون الحوثيون هجومهم على مأرب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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