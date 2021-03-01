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جوتيريش: قطع الدعم عن اليمن بمثابة "حكم بالإعدام"

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جوتيريش: قطع الدعم عن اليمن بمثابة "حكم بالإعدام" جوتيريش: قطع الدعم عن اليمن بمثابة "حكم بالإعدام"

مصراوي Masrawy

05:49 م الإثنين 01 مارس 2021

جنيف - (د ب أ)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين، من خفض المساعدات التي تم الوعد بدعم اليمن بها هذا العام.

وقال جوتيريش في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي للمانحين للدولة التي مزقتها الحرب، إن خفض المساعدات هو حكم بالإعدام على عائلات بأكملها.

وأضاف أن هناك حاجة الى 85ر3 مليار دولار هذا العام لتقديم الدعم لـ 16 مليون يمني على شفا كارثة.

وأوضح أن ما يقرب من 50 ألف يمني يتضورون جوعًا حتى الموت في ظروف تشبه المجاعة.

وحذر من أن التصعيد الأخير في القتال في محافظة مأرب، التي يحاول المتمردون الحوثيون الاستيلاء عليها من القوات الموالية للحكومة، "يهدد بتشريد مئات الآلاف" من الأشخاص الآخرين، بعد أن أجبر الكثيرون بالفعل على مغادرة منازلهم خلال النزاع المستمر منذ خمس سنوات.

وقال جوتيريش إن المساعدات التي تتعهدون بها اليوم لن تمنع انتشار المجاعة وتنقذ الأرواح فحسب، بل إنها ستساعد على تهيئة الظروف الملائمة للسلام الدائم.

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