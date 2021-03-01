أخبار عاجلة

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السفير الياباني بالقاهرة: حلم افتتاح المتحف الكبير سيكون حقيقة قريبا

Print
السفير الياباني بالقاهرة: حلم افتتاح المتحف الكبير سيكون حقيقة قريبا السفير الياباني بالقاهرة: حلم افتتاح المتحف الكبير سيكون حقيقة قريبا

مصراوي Masrawy

05:46 م الإثنين 01 مارس 2021

القاهرة - (أ ش أ):
أشاد السفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة بالجهد المبذول لإنهاء الأعمال بالمتحف المصري الكبير، واصفا إياه بالمشروع الاستثنائي، مؤكدا أنه مثالا للتعاون بين واليابان في مجال العمل السياحي والثقافي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ ١٥ للجنة المصرية-اليابانية العليا للمتحف المصري الكبير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وبحضور السفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، والممثل الرئيسي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي " الجايكا" في مصر، وعاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وذلك بمقر المتحف.
وشارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس مدير عام الوكالة اليابانية للتعاون الدولي " الجايكا " لقطاع الشرق الأوسط وأوروبا وعدد من كبار المسئولين بطوكيو.
وأكد السفير الياباني ،خلال الاجتماع، أن حلم افتتاح المتحف المصري الكبير سوف يكون قريبا حقيقة، حيث أنه كل زيارة له للمتحف يجد هناك المزيد من الانجازات.
من جانبه، استعرض عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير آخر مستجدات الأعمال بالمتحف وما توصلت إليه أعمال نقل القطع الأثرية، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن نقل ٥٥ ألف قطعة أثرية للمتحف من جميع المتاحف والمواقع الأثرية بجمهوية مصر العربية ويتم ترميمهم بمركز ترميم الآثار الموجود بالمتحف.
كما تم ،خلال الاجتماع، بحث آخر مستجدات الأعمال بالمتحف الكبير وعملية التفاوض والتعاقد مع التحالف الذي سوف يقوم بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف والذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية وآلية تدعيم المتحف بخبراء من اليابان في مجالات المتاحف والتعاون التقني والترميم والتكنولوجيا، إلى جانب الحملة الترويجية للمتحف.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية