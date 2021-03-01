السفير الياباني بالقاهرة: حلم افتتاح المتحف الكبير سيكون حقيقة قريبا

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مصراوي Masrawy

القاهرة - (أ ش أ):

أشاد السفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة بالجهد المبذول لإنهاء الأعمال بالمتحف المصري الكبير، واصفا إياه بالمشروع الاستثنائي، مؤكدا أنه مثالا للتعاون بين مصر واليابان في مجال العمل السياحي والثقافي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ ١٥ للجنة المصرية-اليابانية العليا للمتحف المصري الكبير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وبحضور السفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، والممثل الرئيسي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي " الجايكا" في مصر، وعاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وذلك بمقر المتحف.

وشارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس مدير عام الوكالة اليابانية للتعاون الدولي " الجايكا " لقطاع الشرق الأوسط وأوروبا وعدد من كبار المسئولين بطوكيو.

وأكد السفير الياباني ،خلال الاجتماع، أن حلم افتتاح المتحف المصري الكبير سوف يكون قريبا حقيقة، حيث أنه كل زيارة له للمتحف يجد هناك المزيد من الانجازات.

من جانبه، استعرض عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير آخر مستجدات الأعمال بالمتحف وما توصلت إليه أعمال نقل القطع الأثرية، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن نقل ٥٥ ألف قطعة أثرية للمتحف من جميع المتاحف والمواقع الأثرية بجمهوية مصر العربية ويتم ترميمهم بمركز ترميم الآثار الموجود بالمتحف.

كما تم ،خلال الاجتماع، بحث آخر مستجدات الأعمال بالمتحف الكبير وعملية التفاوض والتعاقد مع التحالف الذي سوف يقوم بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف والذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية وآلية تدعيم المتحف بخبراء من اليابان في مجالات المتاحف والتعاون التقني والترميم والتكنولوجيا، إلى جانب الحملة الترويجية للمتحف.