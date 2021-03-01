بدء تفعيل اتفاقية إسناد خدمات الإدارة بين "التحلية" و"نقل وتقنيات المياه"

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كخطوة مرحلية في سياق عملية تطوير القطاع وإيجاد الحلول المبتكرة

بدأت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة نقل وتقنيات المياه، مراحل تفعيل اتفاقية إسناد خدمات الإدارة، والتي جرى توقيعها في يناير الماضي برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ورئيس مجلس إدارة شركة نقل وتقنيات المياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم.

تأتي الاتفاقية كخطوة مرحلية في سياق عملية تطوير قطاع المياه وإيجاد الحلول المبتكرة في مجالات تقنيات وأبحاث المياه، التي تشمل فصل أصول الإنتاج عن النقل والتخزين والعمل على أسس تجارية، وتضمن انتقالاً تدريجياً لمهام إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وتخزين وإسناد المياه في مختلف انحاء المملكة، من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة نقل وتقنيات المياه، بهدف إضفاء المزيد من المرونة في أداء الأعمال واستدامة خدمات إمداد المياه المحلاة.

يذكر أن مراحل التفعيل تبدأ بالأنظمة والعمليات وحوكمة الإجراءات وتهيئة الخدمات المساندة وتوقيع الاتفاقيات التجارية مع الشركاء في القطاع، إضافة إلى استلام الأصول التشغيلية وبدء تطوير المشاريع الجديدة في المنظومة، بُغية تحسين وتطوير الكفاءة التشغيلية وخفض التكلفة الرأسمالية، حيث يُتوقع أن تسهم الشركة في رفع كفاءة وتنظيم قطاع المياه وتحقيق مستقبل مزدهر لاقتصاد المملكة، بإضافة ما يزيد عن 60 مليار ريال من الفرص الاستثمارية عبر إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع المستقبلية.