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حماس والجهاد تنددان ببدء عمل أول سفير إماراتي لدى إسرائيل

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حماس والجهاد تنددان ببدء عمل أول سفير إماراتي لدى إسرائيل حماس والجهاد تنددان ببدء عمل أول سفير إماراتي لدى إسرائيل

مصراوي Masrawy

05:47 م الإثنين 01 مارس 2021

غزة - (د ب أ)

نددت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين اليوم الاثنين، بوصول أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل لمباشرة عمله.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان إن "تقديم دولة الإمارات أوراق اعتماد سفير لها في إسرائيل "يعكس إصرارها على الخطيئة القومية المتمثلة بمسار التطبيع مع الاحتلال".

وأضاف قاسم أن "مسار التطبيع سيشجع الاحتلال دائماً على إنكار حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة جرائمه بحق كل مكونات الأمة".

من جهته، اعتبر الناطق باسم حركة الجهاد داود شهاب أن تعيين أول سفير للإمارات لدى إسرائيل يمثل "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني"، مضيفا أنه "سيسجل في سجل العار".

وقدم سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في القدس.

ووقعت الإمارات في منتصف سبتمبر الماضي اتفاقا لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة قوبلت بانتقادات فلسطينية شديدة.

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