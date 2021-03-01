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الاتحاد الأوروبي يبدأ رسميًا فرض عقوبات ضد مسؤولين روس بسبب نافالني

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الاتحاد الأوروبي يبدأ رسميًا فرض عقوبات ضد مسؤولين روس بسبب نافالني الاتحاد الأوروبي يبدأ رسميًا فرض عقوبات ضد مسؤولين روس بسبب نافالني

مصراوي Masrawy

05:28 م الإثنين 01 مارس 2021

بروكسل - (د ب أ)

أكدت مصادر دبلوماسية لوكالة الأبناء الألمانية (د.ب.أ) أن الاتحاد الأوروبي أطلق اليوم الاثنين، إجراءات قانونية رسمية لمعاقبة أربعة أشخاص متورطين في الحكم الأخير الصادر ضد المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام تطبيق الإجراءات التقييدية الجديدة غداً الثلاثاء، عقب اتفاق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأسبوع الماضي .

وكان التكتل قد فرض بالفعل عقوبات على في أعقاب محاولة تسميم نافالني العام الماضي .

ويُعتقد أن الأهداف المحتملة هذه المرة هي المدعي العام الروسي إيجور كراسنوف ورئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن رئيس دائرة السجون، ألكسندر كلاشنيكوف، ومدير الحرس الوطني فيكتور سولوتوف، من بين المعاقبين.

ويواجه الأفراد المستهدفون حظر دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول بموجب أداة العقوبات الجديدة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في التكتل، التي استحدثت في أواخر العام الماضي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو اليوم الاثنين، إن الإجراءات العقابية الجديدة لم تكن مفاجئة .

وأشار في موسكو إلى أنه "سيكون هناك رد فعل من جانبنا". وأضاف إن "الاتحاد الأوروبي يواصل السير في طريق غير شرعي، وهذا طريق مسدود تماما".

كما ردت روسيا على عقوبات الاتحاد الأوروبى في الماضى بفرض حظر على دخول كبار المسئولين ، بيد أنها لم تكشف عنهم بالاسم .

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