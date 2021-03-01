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الاتحاد الأوروبي يخصص 95 مليون يورو مساعدات إنسانية إلى اليمن

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الاتحاد الأوروبي يخصص 95 مليون يورو مساعدات إنسانية إلى اليمن الاتحاد الأوروبي يخصص 95 مليون يورو مساعدات إنسانية إلى اليمن

مصراوي Masrawy

05:28 م الإثنين 01 مارس 2021

بروكسل - (أ ش أ):
أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 95 مليون يورو كدعم إنساني لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في اليمن في ظل الارتفاع الملحوظ لسوء تغذية الأطفال، والتهديد الوشيك بالمجاعة وتجدد القتال.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم الاثنين أنه من المتوقع أن يعاني أكثر من مليوني طفل وأكثر من مليون امرأة حامل وأم من سوء التغذية الحاد في عام 2021، بينما تجبر الاشتباكات هناك آلاف الأسر على مغادرة منازلهم.
من جهته، أعلن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز ليناريك، التمويل الجديد اليوم خلال مؤتمر التعهدات رفيع المستوى لليمن، والذي استضافته كل من الأمم المتحدة والسويد وسويسرا.
وقال ليناريك إن التمويل الجديد من الاتحاد سيكون ضروريًا للحفاظ على المساعدات المنقذة لحياة ملايين الأشخاص المنهكين بعد عام كارثي اتسم بالقتال وفيروس كورونا والمزيد من الانهيار الاقتصادي.
وأكدت المفوضية أن المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي ستستمر في عام 2021 في توفير الغذاء والرعاية الصحية والمساعدة المالية والمياه والصرف الصحي والتعليم، وغير ذلك من أشكال الدعم المنقذة لحياة النازحين بسبب النزاع، ومن هم في أمس الحاجة إليه.
يُشار إلى أنه منذ بداية الصراع في اليمن عام 2015، خصص الاتحاد الأوروبي 981 مليون يورو في أشكال مختلفة من المساعدات المالية للاستجابة للأزمة في اليمن، بما في ذلك 648 مليون يورو كمساعدات إنسانية.

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