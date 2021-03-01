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لجنة النقل بالشورى تتفقد مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة

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اطلعت على الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين

لجنة النقل بالشورى تتفقد مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة

قامت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس هزاع القحطاني بزيارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، رافقهم خلال الزيارة مساعد رئيس الهيئة التنفيذي للعمليات مساعد رئيس الهيئة للمطارات المكلف سليمان البسام ومدير عام المطار وعددٌ من المسؤولين.

كما زار الوفد مركز الاحمال، ومراكز البيانات، ومركز المراقبة والتحكم الأمني في المطار، ومحطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي والتي تربط الحجاج والمعتمرين المسافرين عبر المطار مباشرة بالحرمين الشريفين، للمساهمة في تسهيل تنقلات الحجاج والمعتمرين.

وقام وفد لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الشورى، خلال جولتهم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بطرح عدد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمسافرين للمسؤولين بالمطار الذين قاموا بدورهم بالإجابة عنها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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