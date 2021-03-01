أخبار عاجلة

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشباب" يحافظ على القمة عبر بوابة "ضمك"

Print

حافظ نادي "الشباب" على صدارته لجدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك فارق النقاط الخمس بينه وبين أقرب منافسيه.

ونجح "الشباب" في الفوز على "ضمك" بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة 21.

أهداف المباراة جاءت عن طريق محترف الشباب إيغالو "هدفين" في الدقيقتين 12 و39، فيما أحرز هدف "ضمك" محترف الفريق إيميليو زيلايا في الدقيقة 20.

يُذكر أن حكم المباراة ألغى هدفاً ثالثاً للمحترف النيجيري "إيغالو" بعد اللجوء لتقنية الـVAR.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد "الشباب" عند النقطة 44، فيما يتوقف رصيد "ضمك" عند النقطة 17.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي

موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي

موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي

موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي

الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها

الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها

الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها

الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها

شبكة عيون الإخبارية