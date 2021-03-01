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"لا تنفذ على مشروعات الدولة".. ننشر الضوابط الكاملة لاشتراطات البناء الجديدة

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"لا تنفذ على مشروعات الدولة".. ننشر الضوابط الكاملة لاشتراطات البناء الجديدة "لا تنفذ على مشروعات الدولة".. ننشر الضوابط الكاملة لاشتراطات البناء الجديدة

مصراوي Masrawy

05:17 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

حصل "مصراوي "على النص الكامل لاشتراطات البناء الجديدة، التي تمت إحالتها من لمجلس النواب، وقرر رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين تشكيل لجنة خاصة لمناقشتها.

وقرر المستشار حنفي جبالي، تشكيل اللجنة الخاصة بعد تلقيه طلب من كل من المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان، بشأن عقد اجتماع مشترك بين اللجنتين لدراسة الاشتراطات التي جاءت أبرزها علي النحو التالي:

- حظر البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، بشكل تام وحظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة، والسماح بالبناء وفقًا للاشتراطات المعلنة، بما ينظم العملية فيها، والقضاء على البناء العشوائي والمخالف.

- على نقابة المهندسين إرسال أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم الأعمال، وأن إصدار رخصة البناء على مراحل، ومتابعة الأعمال فضلًا عن عدم اقتصار مسؤولية إصدار التراخيص على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر.

- ونصت الاشتراطات على أن ارتفاع العقار سيحدده عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان، وطلاء واجهات العقار شرط أساسي في الترخيص.

- وتضمنت توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع ودم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وعدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشاري أو نقابة المهندسين.

وأكدت الاشتراطات أن تلك الضوابط لن تطبق على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل مشروعات الإسكان الاجتماعي.

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مصراوي Masrawy

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