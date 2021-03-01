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تأييد الحبس سنتين على المتهمة بسحل "فتاة النزهة"

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تأييد الحبس سنتين على المتهمة بسحل "فتاة النزهة" تأييد الحبس سنتين على المتهمة بسحل "فتاة النزهة"

مصراوي Masrawy

05:18 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

أيدت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، الحبس سنتين على "نورهان. ك" المتهمة بدهس "فتاة النزهة".

وكانت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، قضت بمعاقبة "نورهان. ك" المتهمة بدهس المجني عليها ندى شديد بسيارتها بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه وإلزامها بتعويض مدني مؤقت 40 ألف جنيه وإلغاء رخصة قيادتها.

وقالت شقيقة المجني عليها "ندى. ا" طالبة جامعية إنها تقيم بمنطقة مدينة نصر، وأن شقيقتها طالبة بجامعة بنها، اعتادت زيارتها كل فترة.

وأوضحت أنه يوم الحادث اتصلت بها فوجدت هاتفها مغلقًا وبعد دقائق تم فتح الهاتف، واتصلت ثانية فأخبرها المجيب أن شقيقتها صدمتها سيارة وتوفت.

وتبين من كاميرات المراقبة أن الطالبة كانت تحاول عبور شارع بمساكن شيراتون، وفوجئت بسيارة مسرعة صدمتها وسحبتها عدة كيلومترات.

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