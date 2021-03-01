تعيين الكاتبة الصحفية إيمان منصور رئيساً لتحرير جريدة الأمة

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أصدر ماهر مهنا، الأمين العام لحزب الأمة، قراراً بتعيين الكاتبة الصحفية إيمان منصور، رئيساً لتحرير جريدة الأمة.



وقال الاعلامي عبدالرحمن حسن، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجريدة، أن تلك الخطوة جاءت بناء على قرار الهيئة التنفيذية ومجلس الإدارة لتطوير الجريدة والاستفاده من خبرات الكاتبة الصحفية إيمان منصور، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون الأسبق.