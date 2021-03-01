أخبار عاجلة

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. منوعات

تعيين الكاتبة الصحفية إيمان منصور رئيساً لتحرير جريدة الأمة

Print
تعيين الكاتبة الصحفية إيمان منصور رئيساً لتحرير جريدة الأمة تعيين الكاتبة الصحفية إيمان منصور رئيساً لتحرير جريدة الأمة

أصدر ماهر مهنا، الأمين العام لحزب الأمة، قراراً بتعيين الكاتبة الصحفية إيمان منصور، رئيساً لتحرير جريدة الأمة. 

وقال الاعلامي عبدالرحمن حسن، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجريدة، أن تلك الخطوة جاءت بناء على قرار الهيئة التنفيذية ومجلس الإدارة لتطوير الجريدة والاستفاده من خبرات الكاتبة الصحفية إيمان منصور، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون الأسبق. 

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
تعيين الكاتبة الصحفية إيمان منصور رئيساً لتحرير جريدة الأمة

تعيين الكاتبة الصحفية إيمان منصور رئيساً لتحرير جريدة الأمة

شبكة عيون الإخبارية