محافظ يدمة يدشن اليوم العالمي للدفاع المدني 2021

★ ★ ★ ★ ★

"تحت شعار "يد تبني ويد تحمي

دشن محافظ يدمة، موفق بن عبدالهادي العنزي، الاثنين، اليوم العالمي للدفاع المدني 2021، تحت شعار "يد تبني ويد تحمي"، "عن بعد".

جاء ذلك، بحضور مدير الدفاع المدني بمحافظة يدمة، النقيب سعيد بن عوض الوادعي.

ونوه محافظ يدمة، خلال التدشين، بالدعم غير المحدود، الذي يلقاه قطاع الدفاع المدني في المملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

كما أشاد بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني والجهات المشاركة في توعية أفراد المجتمع، مؤكدًا أهمية هذا القطاع ودوره الكبير في الحفاظ على سلامة المجتمع.

وقدم النقيب "الوادعي"، شرحًا مفصلاً عن الفعاليات، من خلال تقنية الاتصال المرئي.

وقال، إن هذا اليوم يأتي من أجل تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية.