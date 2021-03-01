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تقرير: بدء تنفيذ حظر هواوي في المدن الفرنسية

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تقرير: بدء تنفيذ حظر هواوي في المدن الفرنسية تقرير: بدء تنفيذ حظر هواوي في المدن الفرنسية

مصراوي Masrawy

04:57 م الإثنين 01 مارس 2021

باريس- (د ب أ):

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن شركات الهاتف بدأت إزالة المعدات اللاسلكية لشركة هواوي من المدن الفرنسية الكبرى، بعدما تحركت لرفع معدات الشركة الصينية من جميع المناطق باستثناء المعزولة منها.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن العمل بدأ مطلع 2021 ، عندما وقع المجلس الدستوري الفرنسي على حكم يجبر شركات الاتصالات على إزالة معدات هواوي من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة حيث يتم تحديث الشبكات إلى الجيل الخامس.

وعلى عكس دول مثل المملكة المتحدة، تسعى فرنسا للتوصل إلى حل وسط يسمح لشركة هواوي بالبقاء كمورد مع إبقائها بعيدة عن المناطق الأكثر تكاملا في بنيتها التحتية اللاسلكية.

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