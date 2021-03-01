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المكسيك: إعطاء 38ر2 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن

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المكسيك: إعطاء 38ر2 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن المكسيك: إعطاء 38ر2 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن

مصراوي Masrawy

04:54 م الإثنين 01 مارس 2021

مكسيكو سيتى- (د ب أ):

تم إعطاء ما إجماليه 38ر2 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد فى المكسيك حتى الآن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في المكسيك بـ 121 ألفا و185 جرعة يوميا. ووفقا لهذا المعدل، فإنه من المتوقع أن تستغرق المكسيك أربع سنوات وأربعة أشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.

وكان التطعيم قد بدأ في المكسيك منذ عشرة أسابيع.

ومن ناحية أخرى بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 09ر2 مليون إصابة ، كما وصل إجمالى عدد الوفيات إلى 185 ألفا و715 شخصا. وقد مر عام واحد على اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس الذى يسبب مرض كوفيد – 19.

ويشار إلى أنه يتم تحديد عدد جرعات التطعيم وعدد المواطنين الذين تم تطعيمهم وفقا لنوع اللقاح الذي تستخدمه الدولة- ما إذا كان يتألف من جرعة أو جرعتين.

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