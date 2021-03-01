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"الأعلى للإعلام": دراسة شكوى حزب "مستقبل وطن" ضد إبراهيم عيسى للبت فيها

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"الأعلى للإعلام": دراسة شكوى حزب "مستقبل وطن" ضد إبراهيم عيسى للبت فيها "الأعلى للإعلام": دراسة شكوى حزب "مستقبل وطن" ضد إبراهيم عيسى للبت فيها

مصراوي Masrawy

04:51 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- مصراوي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دراسة الشكوى التي تقدم بها حزب (مستقبل وطن) ضد كلٍ من إبراهيم عيسى ورئيس مجلس إدارة قناة (القاهرة والناس)؛ للبت فيها واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

وقال المجلس، في بيان اليوم الاثنين، إنه تلقى شكوى من الحزب حول ما تضمنته حلقة برنامج (حديث القاهرة) عبر قناة (القاهرة والناس) يوم 24 فبراير الماضي، مما يعتبره الحزب تجاوزات في حقه وقياداته.

وأوضح أنه تلقى شكوى أخرى من النائب الدكتور شوقي العناني حول الموضوع ذاته، مرفقًا بها أسطوانة مدمجة للحلقة، وعلى ذلك قرر المجلس دراسة الشكوتين والتحقق مما ورد فيهما؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأنهما.

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