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طلاب أولى ثانوي يحضرون اختبار مادتي "اللغة الأجنبية الأولي" و"الجغرافيا" إلكترونيًا

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طلاب أولى ثانوي يحضرون اختبار مادتي "اللغة الأجنبية الأولي" و"الجغرافيا" إلكترونيًا طلاب أولى ثانوي يحضرون اختبار مادتي "اللغة الأجنبية الأولي" و"الجغرافيا" إلكترونيًا

مصراوي Masrawy

04:38 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب أسامة علي

قال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، إن نحو 648 ألف و791 طالب/طالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "اللغة الأجنبية الأولي" و"الجغرافيا"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 8 مارس 2021.

وبحسب بيان، تمكن 640 ألف و431 طالب/طالبة من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي بنسبة 98.9%، بينما تمكن 648 ألف و72 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الجغرافيا بنسبة 99.9%

كما أدى 29369 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 95.4%.

جدير بالذكر أن غدًا الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق".

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