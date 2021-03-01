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كامل العوضي نائبًا لرئيس "الإياتا" لأفريقيا والشرق الأوسط

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كامل العوضي نائبًا لرئيس "الإياتا" لأفريقيا والشرق الأوسط كامل العوضي نائبًا لرئيس "الإياتا" لأفريقيا والشرق الأوسط

مصراوي Masrawy

04:34 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، تولي كامل العوضي منصبه نائبًا للرئيس الإقليمي للاتحاد في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، اعتبارًا اليوم، خلفًا لمحمد البكري.

وقال العوضي: "نعيش في أسوأ مرحلة يمر فيها قطاع النقل الجوي، ليس فقط في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بل أيضاً حول العالم"، وتكمن الأولوية القصوى في إعادة الاتصال الجوي بين الدول من خلال الفتح الآمن لحدوها، وبدون القيود المفروضة على السفر، الأمر الذي يتطلب دعم الدول الطارئ في وضع معايير وخطط لاستئناف الخدمة بشكل منظم.

وأضاف العوضي: "لقد عززت الأزمة تصميمنا على معالجة بعض القضايا الرئيسية بما فيها خفض الانبعاثات الكربونية، وإجراء تحديثات للعمليات، وإصلاح إدارة الحركة الجوية، كما سأحرص في مهمتي الجديدة على تعزيز دور الاتحاد كقوة دافعة لقطاع طيران، أكثر أماناً وموثوقية واستدامة، ولابد الإشارة إلى أن القطاع من خلال ربط الأفراد والشركات ببعضهم، يعد عاملاً محفزاً للنمو والازدهار .

ويتولى العوضي منصبه الجديد في المقر الإقليمي للاتحاد في العاصمة الأردنية عمان، ليخلف محمد علي البكري الذي سيتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء والخدمات المالية والرقمية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي".

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