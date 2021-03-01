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مجلس السيادة السوداني يبحث مع لجنة الصليب الأحمر تدفقات اللاجئين شرق البلاد

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مجلس السيادة السوداني يبحث مع لجنة الصليب الأحمر تدفقات اللاجئين شرق البلاد مجلس السيادة السوداني يبحث مع لجنة الصليب الأحمر تدفقات اللاجئين شرق البلاد

مصراوي Masrawy

04:51 م الإثنين 01 مارس 2021

الخرطوم- (د ب أ):

استقبل عضو مجلس السيادة السوداني صديق تاور اليوم الاثنين باسكال كوتا رئيس بعثة الصليب الأحمر بالسودان.

ونقلت الصفحة الرسمية لمجلس السيادة، على موقع فيسبوك، عن باسكال القول إن اللقاء تطرق للأنشطة والبرامج التي يضطلع بها الصليب الأحمر في السودان والجهود المقدرة التي تبذلها البعثة في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بالإضافة إلى شرق السودان، والذي قال إنه يشهد تدفقات كبيرة للاجئين ما ينعكس على الأوضاع في الشرق.

وقال رئيس بعثة الصليب الأحمر إن اللقاء تناول أوجه التعاون الكبير للحكومة السودانية مع المنظمات الدولية لتمكينها من أداء عملها، بما يشجع المنظمات لبذل المزيد من الجهد لتقديم العون في المجال الإنساني.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حذرت مؤخرا من أن آلاف الإثيوبيين فروا من العنف المتصاعد في منطقة بنيشنقول-قماز الإثيوبية ولجأوا إلى السودان.

وتقع منطقة بنيشنقول-قماز في غرب إثيوبيا. ولا يرتبط النزوح منها ارتباطا مباشرا بالصراع القائم في منطقة تيجراي الشمالية في البلاد والتي دفعت أكثر من 61 ألفا للبحث عن الأمان في السودان خلال الأشهر الأخيرة.

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