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تستأنف رحلات الطيران مع الهند

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روسيا تستأنف رحلات الطيران مع الهند تستأنف رحلات الطيران مع الهند

مصراوي Masrawy

04:46 م الإثنين 01 مارس 2021

وكالات:

استأنفت والهند الحركة الجوية بينهما، اليوم الاثنين، بعد انقطاعها شهورا بسبب إجراءات العزل التي تم اتخاذها للحد من انتشار المستجد في العالم، حسبما نقلت روسيا اليوم .

وذكرت صحيفة "إرفيستيا" الروسية أن أول رحلة منتظمة انطلقت من دلهي إلى موسكو اليوم، مشيرة إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ رحلة أسبوعية بين البلدين.

وكانت روسيا قد علقت حركة الطيران الدولية في 27 مارس 2020 بسبب أزمة كورونا، إذ تم فرض العديد من القيود للحد من انتشار الفيروس.

ومنذ شهر أغسطس الماضي تقوم روسيا بشكل تدريجي باستئناف الحركة الجوية مع دول العالم، وحتى الآن تم استئنافها مع أكثر من 20 دولة في العالم.

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مصراوي Masrawy

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